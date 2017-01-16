中職》富邦拚衛冕 隊長高國輝：當成是挑戰者

〔記者林宥辰／高雄報導〕富邦悍將前身義大犀牛去年奪冠，轉手後成了衛冕軍，春訓開訓士氣高昂，全隊今天練完球，每個人都拿了春聯寫下鼓勵自己的字或一句話。隊長高國輝簡短致詞，期望和隊友一起，再挑戰一次總冠軍。

高國輝說，新的一年也是新的開始，希望自己和隊友都保持身體健康，也希望把自己當成是今年挑戰冠軍的挑戰者，再拚出比去年更好的成績，目標直指冠軍。

富邦悍將高國輝。（記者黃志源攝）