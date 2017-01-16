NBA》羅培茲用「顏面助攻」 讓隊友灌籃（影音）

〔體育中心／綜合報導〕公牛隊今天以108：104擊敗灰熊。不過比賽當中，公牛中鋒羅培茲（Robin Lopez）一記「臉部助攻」，讓全場球迷笑翻，這段過程也引起不少球迷熱議。

這場比賽第三節剩下10分多鐘，公牛後衛卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）傳球給羅培茲，但他沒有發現，球直接砸在羅培茲的臉上，未料球竟剛好掉在吉柏森（Taj Gibson）旁邊，吉柏森拿起球後直接灌籃得分。這記「臉部助攻」也讓現場主播忍不住大笑。

羅培茲這場比賽繳出12分、7籃板、3阻攻、2助攻，但這記「臉部助攻」卻沒有被官方認定是助攻。