NBA》比Logo Shot還遠！ 抓猛哥超扯三分彈（影音）
2017/01/16 17:05
〔體育中心／綜合報導〕活塞今日作客湖人主場，而在上半場結束前，活塞球員「抓猛哥」卓蒙德（Andre Drummond）在湖人的三分線內，飆進一記超遠三分球，全場驚呼連連。活塞終場也順利的以102：97戰勝湖人。
在第二節剩下2.5秒時，球權原本在湖人手上，但卓蒙德一個抄截將球拿下，之後毫不猶豫的從對手的三分線內出手投籃，球也應聲入框，幫助活塞在中場結束後，小小領先湖人2分。而卓蒙德此役貢獻15分、17籃板以及3抄截。
卓蒙德（左）投進一顆超遠距離三分彈。（美聯社）
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