NBA》超越籃球大帝！魏少寫30年鬼神紀錄（影音）
2017/01/16 16:40
〔體育中心／綜合報導〕雷霆一哥「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）今天完成個人本季的第20次大三元，生涯共累積57次，距離史上第5的波士頓傳奇球星「大鳥」博德（Larry Bird）59次，只差2場。
魏斯布魯克今天面對國王，繳出36分、11籃板、10助攻，達成本季第11次30分大三元，他超越1988-1989賽季的「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的10次，成為自1986年完成最多30分大三元的球員。
魏斯布魯克本季出賽41場就已締造20次大三元，目前在單季大三元榜上位列史上第7，照目前進度來看，將有望追平或是刷新排在史上第2的「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）的31次。
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