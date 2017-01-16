NBA》投籃「按錯鍵」？ 湯斯作假動作瞎忙...（影音）
2017/01/16 17:10
〔體育中心／綜合報導〕灰狼今面對小牛，終場以87：98輸球。比賽中灰狼中鋒 「新狼王」湯斯（Karl-Anthony Towns）接獲球時，「要投不投」，不斷作假動作，最後才把球傳出給隊友。
湯斯在罰球線附近接獲隊友傳球，他假裝投籃，接著「轉一圈」試圖擺脫對方球員，湯斯又作投籃假動作後，接著往籃下切入，最後才傳給隊友。
之後，湯斯以為隊友要傳球給他「空中灌籃」，他直接跳起，但隊友卻傳給威金斯（Andrew Wiggins），威金斯也用中距離跳投得分。
湯斯在這場比賽繳出18分、9籃板、3助攻。
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