NBA》最佳教練自己決定！聯盟增新獎項

教練工會主席卡萊爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕以往的NBA年度教練獎都是由媒體記者或是體育專欄作家來投票，但今年籃球教練工會將再新增一個獎項，並讓教練們互投。

根據《ESPN》報導，這個新獎項為「麥可戈柏年度最佳教練獎」（Michael H. Goldberg Coach of the Year Award），是為了紀念長年為教練工會服務的執行董事麥可戈柏。而此獎項將允許教練們可以從30隊中投出自己心目中的最佳教練。

小牛總教練卡萊爾（Rick Carlisle）目前也是教練工會的主席，他表示此獎項是為了彰顯麥可戈柏的付出，「這個獎有特殊的意義，不只是為了紀念麥可戈柏，同時也讓所有教練可以參與投票。」