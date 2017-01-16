NBA》再戰勇士 詹皇：他們變更危險！
2017/01/16 18:40
詹姆斯。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士明將作客甲骨文球場，上次兩隊交手是在去年耶誕大戰，騎士當時靠著厄文（Kyrie Irving）的關鍵跳投一分險勝勇士，明將再戰宿敵，詹姆斯（LeBron James）雖充滿信心仍讚勇士「他們變得更危險。」
加上耶誕大戰的勝利後，騎士已取得對戰４連勝，詹姆斯對於「雙士之戰」充滿信心，「我們能勝過任何對手，跟之前相比我們已經不一樣了，現在我們的陣容更加完整。」
詹姆斯對於宿敵勇士也不吝嗇給予讚美，「他們變得更加危險，去年他們就是一支很棒的隊伍，而今年他們也有所進化了。」
騎士總教練泰倫魯（Tyronn Lue）也說，「很難讓柯瑞（Stephen Curry）打不好，就算守住他和湯普森（Klay Thompson）勇士還有杜蘭特（Kevin Durant）能挺身而出。」
耶誕大戰後，勇士8戰拿下7勝，反觀騎士打了10場拿下6勝，其中更連敗過一次，近況略顯不穩，但補強射手柯佛（Kyle Korver）團隊陣容漸趨完整，2支聯盟頂級球隊將在明早進行本季第2度交鋒。
騎士總教練泰倫魯。（資料照，法新社）
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