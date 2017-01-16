NBA》眾球星錄製影片 向民權領袖金恩致敬（影音）

2017/01/16 18:39

〔體育中心／綜合報導〕每年一月的第三個星期一為「馬丁路德金恩日」，馬丁路德金恩是非裔美國人權運動領袖，對美國影響甚大。而NBA球星也紛紛對這位偉大的民權領袖表達致敬。

包括康利（Mike Conley）、厄文（Kyrie Irving）、P.加索（Pau Gasol）、喬治（Paul George）等人，都錄製了致敬影片給這位民權領袖。康利也在自己的推特發文表示，自己能擁有這麼多機會都要感謝馬丁路德金恩的犧牲。

康利推特（取自網路）

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