經典賽》前兩戰先手必勝！日本隊推大谷、菅野雙王牌
2017/01/16 18:16
大谷翔平。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽3月即將開打，「侍Japan」日本隊在B組預賽關鍵前2戰，預計分別推出大谷翔平和菅野智之掛帥先發，對付古巴、澳洲。
根據《日刊體育》報導，大谷翔平和菅野智之將是日本隊兩大王牌先發投手，大谷將在3月7日開幕戰先發古巴，首戰先發之後除了有足夠時間備戰可能的複賽，也有機會以打者之姿面對其他對手，隔天澳洲之戰，則推出穩定度較佳的菅野先發，一舉拿下2連勝，確定晉級之路。
日本隊總教練小久保裕紀有意不讓先發輪值只休4天就上場，希望能讓先發投手按照日職「投1休6」的步調去調整，以最佳狀態去奪回世界第一的寶座。
菅野智之。（資料照，記者陳志曲攝）
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