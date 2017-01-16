MLB》尋大約四處碰壁 包爺有望回藍鳥

包提斯塔。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕重砲手「包爺」包提斯塔（Jose Bautista）季後投入自由市場，至今卻乏人問津。根據大聯盟官網報導，包提斯塔已經接近與藍鳥隊簽約，有望重回多倫多。

大聯盟官網記者桑契斯（Jesse Sanchez）指出，藍鳥正在自由市場上尋找至少一、兩位的外野手，以及有打擊能力的選手，根據消息來源透露，包提斯塔可望重回藍鳥。

包提斯塔待在藍鳥9個球季，受到當地球迷愛戴，但他上季陷入低潮，116場出賽打擊率只有2成34，22轟是7年來最少，加上形象鮮明，去年底拒絕藍鳥1720萬美元的合格報價，投身自由市場尋求大約，卻嚇跑許多球隊。