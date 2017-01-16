NBA》首次參與雙士大戰 新血柯佛興奮不已

明天將是柯佛加盟騎士後，首次與勇士對決。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕明天是勇士與騎士本季第2度交手，兩隊的恩怨已經延續了3個賽季，因此明天的比賽引起外界高度討論。而在年初才剛加入騎士的射手柯佛（Kyle Korver）對於明天的比賽感到相當興奮。

在前兩個賽季的總決賽，柯佛都只能在場外觀看兩隊比賽，但明天他就能親自上場與勇士一決高下，對此柯佛坦言，能身在其中很興奮。「能成為這場比賽的一份子很有趣，兩隊都有著偉大的球員，他們在前兩年交手過很多次了，但這是我第一次參與其中，我會試著融入在球隊裡。」

騎士總教練泰倫魯（Tyronn Lue）對於柯佛的加入也表示肯定，「柯佛的風格是騎士過去兩年來沒看過的，這次是與以往不同的陣容，所以看看勇士要如何應付這個狀況。」