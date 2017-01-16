中職》春訓只能復健 郭嚴文目標：不要再受傷了！

Lamigo桃猿郭嚴文隨隊復健，忍不住手癢與教練傳接球。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／屏東報導〕雖然目前只能做復健，郭嚴文仍決定提前向猿隊春訓報到，希望讓自己有點參與感，對今年的目標只有一個：不要再受傷。

郭嚴文去年2月開刀治療左膝與右手肘，季中復出後又在8月守備時受傷，季後決定接受開刀修復左肩關節唇，球團讓他2月1日再加入春訓，他卻在14日就提前報到。

「雖然現在只能做復健，但人多一起做比較熱鬧，也比較不會無聊，我也想看大家練球。」他說。

郭嚴文表示，不清楚復健進度是快是慢，但每次回診時，醫生要求的東西都有做到，甚至超前，自認趕得上開季，但不想預設歸建時間，「打擊還要一段時間，這我不能控制，變數也比較大，我就按照進度，能做就盡量做。」他說。

看著隊友忙進忙出，郭嚴文也趁空檔找教練傳接球，「就是很想動，忍不住手癢」，對今年的目標只有一個：不要再受傷了！「雖然很難，只要是運動就會，希望盡量避免，把自己練得更強壯。」他說。