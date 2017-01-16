高球》程思嘉獲頒TLPGA獎金后 半數獎金協助偏鄉學校營養午餐

太平洋聯盟舉行2016年頒獎，TLPGA獎金后程思嘉（右）和ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽的獎金王蔡哲弘，開心領獎。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／台北報導〕大平洋聯盟高爾夫國際會籍去年起，宣布贊助國內TPGA巡迴賽、TLPGA巡迴賽和ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽的獎金王、獎金后，今天舉行頒獎典禮。獲得TLPGA獎金后的程思嘉當場宣布，捐出半數獎金支持偏鄉兒童營養午餐經費。ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽的獎金王蔡哲弘則希望再接再厲，挑戰台巡賽獎金王座。

今天的頒獎典禮，TPGA獎金王呂偉智因為赴新加坡參加亞巡賽，無法到場領獎，程思嘉和蔡哲弘都親自出席。

大平洋聯盟總經理廖國智表示，很高興能與國內3個巡迴賽合作，希望能協助台灣頂尖選手向更高層級的賽事挑戰，太平洋聯盟將秉持初衷，繼續支持台灣高爾夫發展。

今天的頒獎典禮呂偉智獲得70萬元獎金，程思嘉獲得50萬元獎金，蔡哲弘獲得30萬元。

程思嘉決定把獎金的半數捐出，協助偏鄉兒童的營養午餐經費。（記者趙新天攝）

程思嘉表示，2016年她第1次挑戰美國LPGA巡迴賽，雖然什麼都不懂，還是勇敢地去闖，今年又取得資格，已經比較了解LPGA的情況，她將在農曆年後從澳洲女子公開賽展開新球季。

嘉嘉強調，一路走來獲得很多人的支持和協助，能獲得TLPGA獎金后和50萬元獎金，她要把半數金額捐出來，回饋社會，特別是偏鄉兒童的營養午餐。需要協助的學校可與她的經紀公司IMG台灣聯絡（0909-810-531）。

蔡哲弘則不改靦腆的風格，感謝太平洋聯盟的支持，讓他這樣的年輕選手能有更多資源向下個階段挑戰，希望未來能爭取台巡賽獎金王。

太平洋聯盟總經理廖國智（右）頒發TPGA獎金王70萬元，由蔡哲弘（左）代表不克出席的呂偉智領獎。（記者趙新天攝）