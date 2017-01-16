NFL》達拉斯牛仔遭絕殺 球迷崩潰用拳頭「打電視」（影音）
2017/01/16 20:17
〔體育中心／綜合報導〕美式足球國家聯會季後賽，達拉斯牛仔主場迎戰綠灣包裝工，最後遭對手51碼射門絕殺，達拉斯牛仔終場以31：34輸球，無緣國家聯會冠軍戰。一名達拉斯牛仔球迷因球隊輸球崩潰，除了撞壞電視外，還用拳頭「打電視」。
在達拉斯牛仔輸球後，網路盛傳一段球迷崩潰的影片，該名男子不敢相信達拉斯牛仔輸球，先是用身體撞壞電視，接著赤手空拳毆打「打電視」。這段影片上傳至網路後，引起球迷們熱議。
達拉斯牛仔在例行賽拿下13勝3敗的成績，作為國家聯會第一種子，對上第四種子的綠灣包裝工，最後達拉斯牛仔遭對手51碼射門絕殺，無緣國家聯會冠軍。
達拉斯牛仔遭淘汰。（歐新社）
綠灣包裝工贏球。（法新社）
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