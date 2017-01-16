NBA》飛越5人霸氣扣 前NBA球員上演驚人灌籃秀！（影音）



Turquie : Tyler Honeycutt dunke par-dessus cinq... 由 POPnSPORT

〔體育中心／綜合報導〕目前效力土耳其超級聯賽的前NBA球員哈尼卡特（Tyler Honeycutt）以一記飛越五人的驚人灌籃，拿下土耳其超級聯賽全明星灌籃大賽的冠軍。

哈尼卡特在2011年NBA選秀會次輪第35順位被國王隊選中，2013年透過交易來到火箭，曾短暫當過林書豪的隊友，3月即被火箭釋出，就此離開NBA賽場，在以色列及俄羅斯展開籃球浪人生涯，今年球季則加盟土耳其超級聯賽安納托利亞艾菲斯隊（Anadolu Efes）。

哈尼卡特在土耳其的全明星灌籃大賽中，飛躍五名身高190公分以上的球員，上演精彩灌籃，哈尼卡特也以這一灌抱回冠軍獎座。

哈尼卡特的2個NBA球季，共出賽24場平均上場5分鐘繳出1.2分1籃板成績。

哈尼卡特曾效力國王隊。（資料照，美聯社）