高球》J.湯瑪斯橫掃夏威夷兩場冠軍 4回合253桿改寫紀錄

J.湯瑪斯。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國好手J.湯瑪斯今天以破美巡賽歷史最低桿紀錄的253桿，贏得2017新力公開賽冠軍。這是J.湯瑪斯連續兩週包辦在夏威夷舉行的兩場美巡賽冠軍。

J.湯瑪斯最後1回合帶著7桿領先優勢出發，雖然前7洞都沒有進帳，還在第4洞短洞吞柏忌，但領先地位沒動搖過，從第8洞起，J.湯瑪斯7洞抓下5隻小鳥，最後1洞又以博蒂作收，65桿打完第4回合，一路領先到底奪下冠軍。

他的總計253桿，低於標準桿27桿，改寫美巡賽史上最低桿紀錄，原紀錄是2003年阿默爾三世（Tommy Armour III）在德州公開賽打出的254桿。

這是23歲的J.湯瑪斯，繼上週SBS冠中冠高球賽封王之後，連續兩週贏得美巡賽冠軍，包辦了夏威夷兩場賽事勝利。賽後繳成績卡之前他說：「這是難以置信的1週，永難忘記。」他也是2009年的「老虎」伍茲之後，第1位連續兩場比賽至少贏對手3桿以上的勝利者。

奧運金牌得主英格蘭的羅斯，最後以260桿名列第2，美國的史畢斯今天打出63桿，以261桿排名第3。

J.湯瑪斯。（法新社）