籃球》永不放棄！「獨眼」奧斯汀睽違3年重返球場（影音）

VIDEO: Welcome back to the #basketball world @IsaiahAustin! #ABALiga #FMPMOR @BaylorMBB pic.twitter.com/z505QH3MXV — ABA Liga （@ABA_League） 2017年1月15日

〔體育中心／綜合報導〕曾在2014年選秀前因患有罕見疾病馬凡氏症（Marfan Syndrome），無緣挑戰NBA的前貝勒大學球星「獨眼長人」奧斯汀（Isaiah Austin）今年再度重拾籃球，赴歐打球，而今天他睽違3年再度重返球場，向自己的夢想邁進一大步。

身高215公分的奧斯汀，右眼因為意外導致失明，不過他用過人的毅力和努力，僅靠著左眼在NCAA打出名堂，並在2014年投入NBA選秀，希望能一圓自己的心願。但天不從人願，雖然預估他可能會在首輪被選上，選前竟被診斷出罹患馬凡氏症候群，嚴重時恐會危及性命，他只能無奈放棄夢想，也不能再打球。

NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）為了表揚奧斯汀努力不懈的精神，在選秀會上以聯盟之名選擇了他，象徵他永遠屬於NBA這個大家庭。

奧斯汀仍未放棄重返球場，而經過2年的治療，去年12月，他的主治醫生宣布可以重返球場，並在今年加盟塞爾維亞籃球聯盟ABA的FMP Belgrade，而他今天首度登板亮相，上場12分鐘拿下9分4籃板，這是他睽違3年後的第1場比賽，繼續為自己籃球生涯奮鬥著。

有不具名的NBA球隊總經理表示，可能會有球隊願意提供短約給奧斯汀，而他們考量的並不會是他的健康問題，而是他追逐夢想的「動人故事」。