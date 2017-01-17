NBA年度大戲：勇騎二度交鋒 今日轉播與賽事預告

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騎士今將作客甲骨文球場，上次兩隊交手是在去年耶誕大戰，騎士當時靠著厄文（Kyrie Irving）的關鍵跳投一分險勝勇士。而耶誕大戰後，勇士8戰拿下7勝，反觀騎士打了10場拿下6勝，其中更連敗過一次，近況略顯不穩，但補強射手柯佛（Kyle Korver）後，團隊陣容漸趨完整。

2支聯盟頂級球隊將在今天進行本季第2度交鋒，騎士能否拿下對戰5連勝？亦或是勇士能終止對戰4連敗？想了解最新戰況請鎖定自由體育唷。

另外一年一度的澳洲網球公開賽也如火如荼開打中，台灣一哥盧彥勳雖止步首輪，也仍有機會靠著雙打賽事突圍，而台灣一姐謝淑薇也將在今天出賽，對決義大利好手柯娜普（Karin Knapp）想知道網壇大滿貫賽事的最新消息，也請不要錯過自由體育！

NBA例行賽

08:30 黃蜂 VS. 塞爾提克

09:00 騎士 VS. 勇士（緯來體育）

10:00 爵士 VS. 太陽

11:30 雷霆 VS. 快艇

澳洲網球公開賽

08:00起 謝淑薇 VS. 柯娜普（FOX體育、FOX體育三台）