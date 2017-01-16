NBA》狼王當顧問 小喬丹成垃圾話接班人

小喬丹（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇前幾日才聘請已退休的球星「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）擔任球隊顧問，而快艇最近發生一段趣事，讓外界直呼賈奈特找到垃圾話的接班人了。

在前幾天的比賽中，快艇中鋒小喬丹（DeAndre Jordan）在隊友瑞迪克（J.J. Redick）的掩護下，成功擺脫熱火中鋒懷特塞德（Hassan Whiteside），比賽結束後，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）要求小喬丹要特別感謝瑞迪克，沒想到小喬丹居然送給隊友一個飛吻，讓瑞迪克與教練都傻眼了。

這不是小喬丹第一次講垃圾話，先前他也曾與好友公牛前鋒巴特勒（Jimmy Butler）在社群平台上互相調侃對方。小喬丹對此表示，賈奈特是他說垃圾話的主要原因。而賈奈特現在是快艇的顧問，未來與小喬丹也會有更多互動，讓外界好奇兩人之間會產生什麼樣的火花。

賈奈特（美聯社）