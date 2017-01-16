澳網》睽違半年的勝利 費爸晉級64強

費德爾復出首勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2017年澳網男單首輪賽事，因膝傷休養半年的「瑞士特快車」費德爾（Roger Federer），世界排名跌至第17，他以7：5、3：6、6：2、6：2擊敗奧地利老將梅爾澤（Jurgen Melzer），晉級64強。

費德爾全場有19次愛司球，比起梅爾澤的4次還多；費德爾的致勝球有46顆，也是贏球關鍵。費德爾這場勝利也是因傷休養半年後的首場勝利，他下一輪的對手將是美國選手魯賓（Noah Rubin）。

而現任球王「英國希望」穆雷以7：5、7：6、6：2，直落三擊敗馬琴可（Illya Marchenko），晉級次輪；「瑞士二哥」瓦林卡（Stan Wawrinka）則是差點翻船，他最後以4：6、6：4、7：5、4：6、6：4，驚險擊敗斯洛伐克好手克里贊（Martin Klizan）。

費德爾復出首勝。（（美聯社）

奧地利老將梅爾澤。（法新社）

穆雷。（美聯社）

瓦林卡。（美聯社）