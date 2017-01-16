澳網》「每一步都很疼痛」 世界第4哈勒普傳傷情

哈勒普爆冷輸球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕澳網今開打，高居世界排名第4的羅馬尼亞好手哈勒普（Simona Halep）爆冷敗給世界排名第52的美國女將羅傑絲（Shelby Rogers）賽後，哈勒普坦言，近期飽受膝蓋傷勢困擾，「每一步都很疼痛。」

哈勒普今以3：6、1：6輸球，僅出賽75分鐘就結束澳網之旅，哈勒普表示，「去年底開始感受到膝蓋疼痛，之後休賽期有好轉，但來到這裡再度出現不適感，今天打到第2盤時，每一步都很疼痛。」至於傷勢狀況，則必須進行核磁共振檢查才能確認。

雖止步首輪，哈勒普仍給予羅傑絲讚美，「她打出很高的水準，回球非常有力，她值得贏下這場球賽。」澳洲似乎不是哈勒普的幸運地，去年雖以第2種子之姿開賽，但首輪即遭到淘汰，這次再度爆冷，已是她6度參賽澳網，第4次的首輪遊，是大滿貫賽事中成績最差的一站。

哈勒普近期受膝蓋傷勢困擾。（法新社）