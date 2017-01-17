MLB》願領低薪追大聯盟夢 黃載均婉拒老東家大合約
2017/01/17 07:15
黃載均。（資料照，記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕韓職樂天巨人的三壘手黃載均去年球季後成為自由球員，還遠赴美國佛羅里達IMG學院進行測試，吸引約20名大聯盟球隊的球探前來觀看。他目前仍執意留在美國「追夢」，近期已拒絕老東家提出的合約。
《韓聯社》報導，樂天巨人願提供「大型合約」給黃載均，但黃載均為了追尋大聯盟，寧願領低薪，因此婉拒。樂天巨人表示，很希望簽回黃載均，但尊重他的決定，也祝福他有美好的未來。
目前傳出包含舊金山巨人、密爾瓦基釀酒人、底特律老虎等球隊都會黃載均有興趣。一名消息來源透露，黃載均想要有一支球隊能讓他有好機會能發揮。
黃載均去年球季繳出繳出27轟、113分打點，打擊率3成35的成績，另有25次的盜壘成功。黃載均不但是球隊陣中三壘手，也是前年世界棒球12強賽南韓隊三壘手。
黃載均曾在2015年季後透過入札制度挑戰大聯盟，但乏人問津，去年球季後成為自由球員，也是他最有機會挑戰大聯盟的時刻。
黃載均。（資料照，記者陳志曲攝）
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