NBA》10年如一日！詹皇得分穩定度歷史第三

詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA例行賽重頭戲「雙士大戰」今日上演，賽前有項數據值得注意，生涯14年過去，騎士「皇帝」詹姆斯（LeBron James）的得分紀錄已直逼「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）及「天勾」賈霸（Kareem-Abaul-Jabbar），歷史地位再躍進。

根據《Basketball-Reference》統計，詹姆斯生涯截至目前為止，已連續753場例行賽得分達到雙位數，換句話說，自2007年起1月7日至今，詹皇連續10年的每場例行賽得分都達10分以上。

儘管詹姆斯的穩定度已不容質疑，但排在詹姆斯前的賈霸及喬丹更為驚人，賈霸從1977年12月5日到1987年12月2日期間，維持787場的連續雙位數得分；喬丹的數據則遙遙領先此二人，自1986年的3月26日至2001年的12月27日，長達15年、包括生涯二度復出的期間，都能維持身手。

連續得分數據。（取自Basketball-reference）