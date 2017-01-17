NBA》美媒報3數據 看好勇士宰騎士

柯瑞、詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA例行賽重頭戲「雙士」大戰將於今日上午9點開打，去年12月的耶誕大賽由騎士搶下勝利，達成自上季冠軍賽後，對灣區軍團的4連勝，賽前《ESPN》也將幾項重要數據公佈，讓賽前引發更多討論。

1、詹皇壓制杜蘭特

自杜蘭特（Kevin Durant）加盟勇士以後，KD儼然成為勇士最為倚靠的進攻箭頭，上戰更砍下全隊最高的36分、外帶15籃板。但是，自杜蘭特2007年進入聯盟至今，卻不斷遭受詹姆斯壓制，兩人生涯一共碰頭17場比賽，詹姆斯取得對戰的14場勝利，KD僅拿下3場比賽。

2、柯瑞的表現

過去2場碰上騎士的比賽（耶誕大戰、總冠軍賽），柯瑞的表現明顯陷入掙扎，近2戰僅有16分的演出，但卻發生7次失誤、8次個人犯規，與平時收放自如的進攻有明顯落差。所幸耶誕大戰後，柯瑞的表現逐漸回溫，過去8戰場均可貢獻27.1分、4.9籃板、6.1助攻，但柯瑞對決騎士的表現仍是決定勇士勝利的最重要關鍵。

3、東西龍頭近況

《ESPN》指出，兩隊的近況其實相差懸殊，騎士傷了防守悍將史密斯（J.R. Smith），換成加盟不久柯佛（Kyle Korver），攻防的效果應會從經驗上展現出來，而且自騎士得到柯佛以來，僅打出1勝2敗的戰績，輸球的2場比賽得分甚至未破百，團隊命中率僅有低迷的3成5。

勇士則是自進入2017年後，僅輸掉1場比賽，陣容逐漸磨合，最近更是取得3連勝的佳績，《ESPN》大膽指出，握有主場逾8成5勝率的勇士握有絕大優勢，將有79%的機率可取得此役的勝利。

《ESPN》預測勇士、騎士交手的勝率。（取自ESPN）