NBA》最強新人！恩比德數據比肩56年前「張大帥」

恩比德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕擺脫2季報銷，本季強勢回歸的七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）表現亮眼，即使受到教練團的時間限制，仍展現能裡能外、攻守全面的天賦，依照「進階數據」來看，恩比德的表現直逼60年代的上古神獸張伯倫（Wilt Chamberlain）。

本季截至目前為止，恩比德上場時間25.2分鐘，場均可繳出19.6分、7.6籃板、2助攻、2.3火鍋的數據，每場更有1.1次三分球的外線演出。

根據《Basketball-Reference》的數據統計，換算成每場36分的平均值計算（Per 36 Minutes），恩比德每場可得28分，縱觀NBA歷史，菜鳥球季表現能超越恩比德的，僅有1959-60球季，「張大帥」的新秀年，換算成36分鐘來看，每場可得29.2分。不過值得一提的是，張伯倫菜鳥年的上場時間高達46.4分鐘，足見恩比德的效率驚人。