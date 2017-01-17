MLB》「你們現在才來！」歐巴馬卸任前接見小熊 （影音）

"Among Sox fans, I am the @Cubs #1 fan." —@POTUS welcomes the 2016 World Series champs to the White House. https://t.co/tSLVIlrBfj — The White House （@WhiteHouse） 2017年1月16日

〔體育中心／綜合報導〕「有人說這天永遠不會到來…歡迎來到白宮，世界大賽冠軍小熊隊！」

即將卸任的美國總統歐巴馬，今在白宮接見小熊隊，108年來第一次。他開頭打趣地說，「我想對小熊隊說，怎麼現在才來！我剩下4天就要卸任了，你們趕在最後一刻！」

歐巴馬是眾所皆知的白襪隊球迷，但他知道小熊隊拿冠軍對於人們的意義，特別是第一夫人蜜雪兒，她從未出席任何表揚冠軍球隊的儀式，小熊隊是第一次，因為小熊對她而言是家族的記憶，時常讓她想到父親，歐巴馬說，「我時常哽咽聽完她說的故事，說明人們對於這支球隊的感受。」

小熊總裁艾普斯坦（Theo Epstein）獻上44號球衣，象徵第44位美國總統，還有瑞格利球場的終生通行證、小熊全隊簽名的W旗。小熊名人堂球星詹金斯（Fergie Jenkins）一旁拱著歐巴馬穿上球衣，但球隊不打算勉強他。

「Fergie，雖然我很難穿上這件球衣，但你要知道我是白襪球迷之中的頭號小熊粉絲！」身為白襪球迷，歐巴馬還是不諱言他的忠誠。

歐巴馬在馬丁路德金紀念日慶祝小熊奪冠，他認為兩者不矛盾，因為體育是能在政治上受挫時團結美國人的事情。「有時人們好奇，為什麼你要花這麼多時間在體育上？」歐巴馬表示，「單單改變法條是不夠的，你得打動人心，關於這點，體育能做到政治或商場上做不到的事情。」

歐巴馬在白宮接見小熊。（法新社）

歐巴馬喜獲瑞格利球場的終生通行證。（歐新社）