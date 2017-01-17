澳網》對手因傷退賽 謝淑薇首輪輕鬆晉級
2017/01/17 09:36
一姐謝淑薇晉級。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕澳網第二天，台灣一姐謝淑薇首輪面對義大利好手柯娜普（Karin Knapp），兩人去年交手一次，由謝淑薇獲勝。今天比賽因對手退賽，終場6：3、2：0由淑薇晉級。
第一盤剛開始謝淑薇即破發成功，連續拿下兩局，有個好的開始，第三局對手強勁的發球開始施加壓力，但沒有影響淑薇，仍然順利拿下第一盤。
第二盤來到2：0時柯娜普因膝傷退賽，謝淑薇可能在次輪遇上賽會第六種子齊布可娃（Dominika Cibulkova）。
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