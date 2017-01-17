網球》膝傷休養半年生涯最久 費爸透露心境

費德爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕剛因膝傷休養半年復出的前世界球王費德爾（Roger Federer），昨在澳網首輪以7：5、3：6、6：2、6：2打敗奧地利老將梅爾澤（Jurgen Melzer）。

去年是費德爾職業生涯休息最久的一年，雖然膝傷纏身，但費爸從沒想過退休。休養的這半年回到家鄉瑞士與家人相處，與兩對雙胞胎及妻子一同爬山健行、觀賞方程式一級賽車，也陪老婆參加巴黎時裝週，享受沒小孩干擾的兩人世界。

回到球場後，在澳網首輪即順利晉級，費爸在賽後表示：「這場比賽比勝利更重要的是我回歸的狀況，很開心能拿下比賽，這讓我更有信心」，這同時是費德爾職業生涯中在硬地球場的第800次勝利。