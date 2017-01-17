MLB》遭疑川普支持者 阿里耶塔沒去白宮
2017/01/17 08:56
阿里耶塔未前往白宮。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕小熊去年拿下暌違108年的世界大賽冠軍，在今天接受美國總統歐巴馬的接見，但王牌投手阿里耶塔（Jake Arrieta）卻未隨隊前往白宮，引發外界聯想可能與政治立場有關。
去年川普當選新總統後，阿里耶塔曾在推特上表示，「那些嗆聲要移民的好萊塢明星可以滾出去了，我可以幫你們打包。」被外界猜測支持川普，因此這次缺席封王白宮行引發諸多聯想。
阿里耶塔對此公開否認，表示是因為岳母剛動完腦部手術，加上小孩也需要人照顧，才會缺席白宮行。
阿里耶塔之前曾出面澄清，缺席白宮行與誰當總統無關，「我從不支持任何一個黨，只是希望美國能有一個好總統。」
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