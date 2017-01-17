NBA》羅斯絕殺失手 甜瓜轟30分尼克還是輸

安東尼拿下30分，尼克還是輸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹隊施洛德（Dennis Schroder）今天砍下28分，包括一顆終場前22秒的超前三分，帶領老鷹隊以108比107一分之差擊敗尼克隊。

尼克隊雖然有反撲機會，但最後一波進攻羅斯（Derrick Rose）、安東尼（Carmelo Anthony）和諾亞（Joakim Noah）都沒能把球投進。

小哈達威（Tim Hardaway Jr.）砍下全隊第二高的20分，米爾塞普（Paul Millsap）則為老鷹再添17分。老鷹隊近十場比賽贏了九場，季中拿下24勝17敗的戰績。尼克隊安東尼（Carmelo Anthony）則取得全隊最高的30分，但尼克近13場比賽輸了11場，可見其變陣效果不彰。

本場比賽呈拉鋸戰，沒有一隊領先超過8分。老鷹隊的先發中鋒豪爾德（Dwight Howard）本場輪休，而尼克隊大前鋒波辛傑斯（Kristaps Porzingis）則因左腳阿基里斯腱疼痛持續休戰。

此役尼克將新秀貝克（Ron Baker）拉上先發取代李伊（Counrtney Lee）。貝克在第四節開始一連投進幾顆三分拉出一波10比0的攻勢，但老鷹隊的施洛德也以16投13中的高命中率緊咬比數。

糟糕的戰績僅是尼克隊近期麻煩中的一部分。安東尼對一篇專欄作家羅森（Charley Rosen）的爭議文章做出回應，羅森是尼克隊總管「禪師」傑克森（Phil Jackson）的好友，而他指出傑克森認為安東尼「在紐約將他的無用嶄露無疑」，安東尼則回應:「如果他真的這麼想，我們必須好好談談。」

傑克森的說詞仍有待商榷，畢竟他這季鮮少向大眾放話，自季前熱身賽以來也沒有和紐約媒體接觸。而羅森則在周一的另一篇文章中指出之前的說詞都是他自己的想法。

安東尼今日表現突出，甚至在第三節投入壓哨球，但在羅斯錯失最後一波進攻後仍難掩他臉上的失望。