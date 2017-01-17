NBA》「一眉」暴扣重摔離場 X光檢查結果出爐

〔體育中心／綜合報導〕今日鵜鶘出戰溜馬的比賽中，第三節鵜鶘一哥戴維斯（Anthony Davis）因灌籃遭溜馬禁區悍將透納（Myles Turner）阻擋，隨即重摔離場，所幸經X光檢測後並無大礙，但仍得接受更進一步的觀察。

根據外電報導，戴維斯的手指及臀部傷勢經初步評估並無大礙，但為了安全起見，球團不排除讓戴維斯休息至無虞的狀態。

自菜鳥年起，戴維斯每季皆會因大小不一的傷勢高掛免戰牌，截至目前為止，戴維斯從未打超過70場比賽。受傷的戴維斯本季打出生涯代表作，場均可繳出29.3分、12.3籃板、2.2助攻、1.3抄截、2.6火鍋。

季初鵜鶘遭受傷病困擾，但隨著艾文斯（Tyreke Evans）、哈勒戴（Jrue Holiday）的歸隊，球隊擺脫爐主、逐漸有了起色，目前鵜鶘以16勝25敗排在西部第11。