NBA》歐登想挽回感情 「湯普森跟哈登只是卡黛珊的床伴」
2017/01/17 10:59
〔體育中心／綜合報導〕前NBA球星歐登（Lamar Odom）前不久在電視節目中表示，想重新贏得前妻卡戴珊（Khloe Kardashian）的心，但目前卡戴珊與騎士大前鋒湯普森（Tristan Thompson）正處於熱戀期。
據《Inquisitr》報導，知情人士透露：「歐登想讓湯普森知道，自己還愛著卡黛珊，跟她的關係還沒結束。歐登不是不尊重他們兩人的感情，但他認為，對卡黛珊來說，湯普森只是另一個哈登（James Harden）與蒙大拿（French Montana），只是她的床伴。等自己完全康復，卡黛珊心裡還是有他的位置。」
「她看到歐登說出這段話之後相當開心，但他浪費太多時間，現在已經事過境遷了，」知情人說，「卡黛珊現在還不考慮結婚，她是湯普森的女友，歐登可以說是完全沒有機會。」
雖然湯普森（中）與卡黛珊（右）陷入熱戀，但歐登（左）仍沒有死心。（取自網路）
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