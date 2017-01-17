澳網》小威苦戰、羅尼奇1局未失輕鬆晉級
2017/01/17 12:19
加拿大巨砲羅尼奇。（歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕前世界球后小威廉絲（Serena Williams）今天在澳網首輪面對瑞士小將班西琪（Belinda Bencic），以6：4、6：3直落二順利打進第二輪。整場比賽小威發出8記愛司球，但有30次非受迫性失誤。次輪將迎戰捷克莎伐洛娃（Lucie Safarova）。
世界排名第三的加拿大巨砲羅尼奇（Milos Raonic）在1.5小時內以6：3、6：4、6：2打敗牙買加196公分長人布朗（Dustin Brown），羅尼奇整場沒有被破發任何一局，共發出18記愛司球、逼出對手10個破發點。
前球后小威。（美聯社）
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