MLB》麥擱問啦！老爹：退休後就回不去了

歐提茲表示，打球的時光已經回不去。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪季後吞下大補丸，從白襪交易來王牌投手塞爾（Chris Sale）組成先發F4，一度傳出剛退休的「老爹」歐提茲（David Ortiz）考慮復出，紅襪也對此持開放態度，表示若老爹打算復出，將隨時幫他安排一個位置。

歐提茲在得知紅襪透過交易換來塞爾後，一度在推特上說：「你們讓我思考一下」，但他最近仍向球迷透露自己心意已決，認為「打球的時光已經回不去。」

41歲的歐提茲去年繳出3成15打擊率、38轟、127分打點、1.021的攻擊指數，不但刷新最年長的單季全壘打紀錄，還在年度MVP獎項獲第6名的肯定。

歐提茲說：「棒球不是那種你今天起床然後明天說打就打的運動，打棒球需要極大犧牲，你要做很多準備，這就是為什麼我們整年都在做不同的訓練，必須每天練習才有機會上場，特別是賽季期間，因為這是一項需要連貫的運動。」