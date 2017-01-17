NBA》恩比德末節發威 七六人客場獵公鹿
2017/01/17 11:15
〔體育中心／綜合報導〕七六人今天到客場與公鹿交手，靠著前天輪休的中鋒恩比德（Joel Embiid）在第4節發威，以113：104獲勝，拿下近8場比賽的第6勝。
公鹿在上半場結束前領先10分，但他們的三分球命中率不佳，在下半場被七六人5個三分球砍下35分，陷入落後局面。七六人恩比德在末節7分鐘上場時間裡，獨得11分，幫助球隊拉開領先差距到最後。
七六人全場的三分球命中率只略勝公鹿一點，但37投14中仍勝過公鹿的14投5中，成為決定比賽勝負的關鍵。恩比德表示：「上半場我的腿不聽使喚，覺得腿很沉重，下半場我靠著防守找到進攻節奏，情況才有所好轉。比賽最後，對方想用犯規阻擋我進攻，我得像四分衛一樣把球傳出去，多傳球就是最近我們贏球的主因。」
恩比德拿下22分、12籃板，並送出平個人新高的5火鍋，替補上場的前鋒薩里奇（Dario Saric）也有17分、9籃板，全隊一共8人得分達兩位數；公鹿則是「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）表現最佳，他拿下23分、6籃板，J.帕克（Jabari Parker）也得到23分、5籃板，只不過其他隊友表現平平，末節無力幫助球隊追趕，種下敗因。
恩比德（右）。（美聯社）
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