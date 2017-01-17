NBA》最佳後場的對決 巫師13記三分轟垮拓荒者

巫師輕取拓荒者。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕華盛頓巫師隊畢爾（Bradley Beal）拿下全場最高25分，球隊一哥沃爾（John Wall）則進帳24分，巫師隊全場以13記三分彈，120：101輕取波特蘭拓荒者隊。

不以三分球見長的巫師隊此役三分球23投13中，幫助領球隊拿下主場12連勝。而重度依賴三分球的拓荒者，28次出手只命中了8球。

巫師隊總教練布魯克斯（Scott Brooks）曾表示拓荒者的里拉德（Damian Lillard）和麥卡倫（C.J. McCollum）是聯盟最佳後場組合之一，但今天比爾和沃爾的表現更為傑出。里拉德為拓荒者貢獻22分，麥考倫則拿下12分，但兩人命中率不佳，合計29投只進了11球。

巫師隊近五場取得四勝

今天是明星賽投票的最後一天，沃爾也在本場比賽上演了灌籃秀，並在弧頂命中一記高難度的後撤步三分球。沃爾總計17投10中，畢爾則是11投7中，其中包含3投3中的三分球。

巫師隊開場出手就5投4中，拉出10：0攻勢，在第三節4分24秒時中鋒葛托特（Marcin Gortat）一記上籃更將領先優勢擴大至30分。

拓荒者隊在第四節一度將落後追至17分，迫使巫師隊將先發沃爾和畢爾再派上場，但拓荒者終究吞下了二連敗。