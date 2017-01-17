NBA》不給朕面子！杜蘭特一巴掌毀詹皇進攻（影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇士、騎士本季第2次交手，勇士甩開耶誕大戰遭反擊的陰霾，此役找回流暢攻勢，杜蘭特（Kevin Durant）與詹姆斯（LeBron James）針鋒相對，頻頻帶給詹皇困擾，第三節的一次防守，更是摧毀詹姆斯的進攻，讓詹皇正面吃鱉、摔倒在地。

值得一提的是，自杜蘭特2007年進入聯盟至今，不斷遭受詹姆斯壓制，兩人生涯一共碰頭17場比賽，詹姆斯取得對戰的14場勝利，KD僅拿下3場比賽。

此役杜蘭特有望扳回頹勢，目前三節打完，KD已拿下21分、6籃板、5助攻，另外還有2抄截、3火鍋的演出；詹皇則手感冰冷，16投僅5中，拿下18分、7籃板，但卻發生多達5次的失誤。

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