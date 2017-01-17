NBA》第4節最會發飆！湯瑪斯改寫20年紀錄
2017/01/17 13:17
湯瑪斯。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕身高僅有175公分的綠衫軍「矮腳虎」湯瑪斯（Isaiah Thomas）本季打出生涯代表作，今日碰上黃蜂表現持續火燙，全場24投14中轟下35分，包括末節一人包辦17分，助球隊以108：98取勝，此役過後也創下近20年的一項紀錄。
根據《Basketball-Reference》的數據統計，本季第4節比賽裡，湯瑪斯場均可得10.1分，創下自1996-97球季，20年以來的最高得分。
另外，湯瑪斯此役雖獨拿35分，但卻一次也沒站上罰球線，創下自1984年「大鳥」博德（Larry Bird）以來，首名未獲罰球卻可砍下逾30分以上的球員。
本季截至目前為止，湯瑪斯可繳出28.2分、6.2助攻、2.7籃板。
相關新聞
- NBA》復仇！柯瑞雙十、格林大三元率隊打爆騎士
- NBA》格林模仿暗諷假摔 球迷幫腔：奧斯卡快給詹皇（影音）
- NBA》恩比德末節發威 七六人客場獵公鹿
- NBA》歐登想挽回感情 「湯普森跟哈登只是卡黛珊的床伴」
- NBA》不給朕面子！杜蘭特一巴掌毀詹皇進攻（影音）
推薦新聞
-
NBA》老強森逆轉三分彈 爵士氣走太陽2017/01/17 15:08
-
中職》悍將兩人改新名 張定揚舊名用不到一年2017/01/17 14:24
-
中職》富邦開幕戰先發 羅力連續3年擔任2017/01/17 14:21
-
中職》羅嘉仁復健期已過 但復出急不得2017/01/17 14:20
-
NBA》第4節最會發飆！湯瑪斯改寫20年紀錄2017/01/17 13:17