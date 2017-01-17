NBA》第4節最會發飆！湯瑪斯改寫20年紀錄

湯瑪斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕身高僅有175公分的綠衫軍「矮腳虎」湯瑪斯（Isaiah Thomas）本季打出生涯代表作，今日碰上黃蜂表現持續火燙，全場24投14中轟下35分，包括末節一人包辦17分，助球隊以108：98取勝，此役過後也創下近20年的一項紀錄。

根據《Basketball-Reference》的數據統計，本季第4節比賽裡，湯瑪斯場均可得10.1分，創下自1996-97球季，20年以來的最高得分。

另外，湯瑪斯此役雖獨拿35分，但卻一次也沒站上罰球線，創下自1984年「大鳥」博德（Larry Bird）以來，首名未獲罰球卻可砍下逾30分以上的球員。

本季截至目前為止，湯瑪斯可繳出28.2分、6.2助攻、2.7籃板。