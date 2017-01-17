NBA》格林模仿暗諷假摔 球迷幫腔：奧斯卡快給詹皇（影音）
2017/01/17 11:29
〔體育中心／綜合報導〕騎士、勇士今天二度對決，這2支連2年都在總冠軍賽碰面的冤家，在場上的一舉一動都備受球迷關注，其中D.格林（Draymond Green）與詹皇（LeBron James）的肢體接觸，再度牽動起球迷的情緒。
第二節剩6分50秒時，詹皇運球過半場後遭格林犯規倒地不起，面露痛苦神情，雖然格林向裁判抗議詹皇假摔，還諷刺的在一旁模仿動作，但裁判依舊不領情，吹給格林一記惡意犯規。
有美國網友支持格林的看法，直指詹皇這次的動作的確是假摔，諷刺的留下許多評論，「奧斯卡快頒給詹皇」、「當詹姆斯被碰到，飛行距離好像七龍珠裡被打的人物一樣」、「6呎8吋250磅的壯漢，每次被輕碰就會變成4呎8吋95磅的小車車」、「假摔詹（LeFlop James）又來啦」。
格林模仿詹皇假摔：
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