NBA》復仇！柯瑞雙十、格林大三元率隊打爆騎士

〔記者林岳甫／綜合報導〕眾所期待的勇士與騎士大戰，今在勇士主場甲骨文球場開戰，柯瑞轟5顆三分球，攻下20分外帶11助攻，D.格林則繳出本季第三張「大三元」成績單，且杜蘭特、K.湯普森皆有不俗發揮，以126：91打爆騎士，奪下近期4連勝並終結雙方對戰的4連敗。

勇士上季例行賽73勝9敗，刷新聯盟紀錄，一路挺進到總冠軍戰更握有3：1領先，卻遭騎士連下3城，無利衛冕王座，背負「總亞軍」的屈辱稱號；去年耶誕節勇士又在最終階段遭厄文絕殺，在「雙士大戰」苦吞4連敗。

柯瑞轟5顆三分球，攻下20分外帶11助攻。（USA Today Sports）

此役首節勇士單節送出13助攻，並砍進6顆三分彈，取得37：22領先。次節，勇士D.格林用犯規阻擋詹姆斯，吞下一次1級惡性犯規，灣區大軍士氣則向上提升，騎士卻屢投不進且頻頻發生失誤，「萌神」柯瑞更投進一記壓哨大號三分球，率隊半場打完取得78：49遙遙領先。

易籃後，騎士在曾打出一波13：1攻勢，可惜僅是曇花一現，末節又被勇士痛打一番，黯然在客場吞敗，勇士則成功終止包含季後賽在內的對戰4連敗。

柯瑞上回在耶誕夜晚對上騎士僅攻下15分，三分球命中率28.6％，此役則有20分、11籃板進帳，三分命中率回升至41.7％；杜蘭特21分、6籃板與5助攻；D.格林則繳出11分、13籃板、11助攻與5阻攻，繳出本季第3張大三元成績單；K.湯普森則轟進5顆三分球，挹注26分；板凳出發的老將伊古達拉攻下14分。

詹姆斯攻下20分。（美聯社）

騎士「大帝」詹姆斯攻下20分；厄文17分進帳；洛夫則因背部不適僅打了上半場，留下3分、3籃板。勇士收下4連勝，騎士則吞下近4場的第3敗，本季兩隊將不會在例行賽交手，若要再看到兩隊遭遇，就得等到總冠軍戰。

洛夫則因背部不適僅打了上半場。（USA Today Sports）