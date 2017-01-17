NBA》明星賽球迷投票結束 先發於20日早上公布
2017/01/17 13:49
〔體育中心／綜合報導〕1月17日下午1點，第66屆NBA全明星賽的球迷線上投票結束。1月20日上午8點，先發陣容將在TNT的直播節目中公布。替補陣容則由東西部總教練各自選出，並在27日公布。
今年起球迷投票只佔總投票的50%，球員票與媒體票分別佔總投票的25%，球員則可以幫隊友或自己投票。
2017年紐奧良全明星賽。（取自NBA官網）
相關新聞
- NBA》復仇！柯瑞雙十、格林大三元率隊打爆騎士
- NBA》格林模仿暗諷假摔 球迷幫腔：奧斯卡快給詹皇（影音）
- NBA》恩比德末節發威 七六人客場獵公鹿
- NBA》歐登想挽回感情 「湯普森跟哈登只是卡黛珊的床伴」
- NBA》不給朕面子！杜蘭特一巴掌毀詹皇進攻（影音）
推薦新聞
-
SBL》明星賽週六開打 周儀翔放話挑戰「印度姚明」2017/01/17 15:12
-
中職》羅嘉仁復健期已過 但復出急不得2017/01/17 14:20
-
中職》郭泓志若加入富邦 角色不再是終結者2017/01/17 14:14
-
NBA》第4節最會發飆！湯瑪斯改寫20年紀錄2017/01/17 13:17
-
NBA》復仇！柯瑞雙十、格林大三元率隊打爆騎士2017/01/17 11:34