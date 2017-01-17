NBA》明星賽球迷投票結束 先發於20日早上公布

2017/01/17 13:49

〔體育中心／綜合報導〕1月17日下午1點，第66屆NBA全明星賽的球迷線上投票結束。1月20日上午8點，先發陣容將在TNT的直播節目中公布。替補陣容則由東西部總教練各自選出，並在27日公布。

今年起球迷投票只佔總投票的50%，球員票與媒體票分別佔總投票的25%，球員則可以幫隊友或自己投票。

2017年紐奧良全明星賽。（取自NBA官網）

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