NBA》保羅提前傷退 快艇阻魏少寫「大三元」拉出7連勝

快艇阻魏少寫「大三元」拉出7連勝。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕當今最會締造「大三元」的雷霆一哥魏斯布魯克今率隊前往洛杉磯挑戰快艇，繳出24分、5籃板與4助攻，不僅無緣連4場締造三雙，更難敵快艇D.喬丹繳出的19分、15籃板與射手瑞狄克的20分，以98：120落敗，而傷了保羅的快艇則拉出近期的7連勝。

快艇本季開季打得虎虎生風，可惜前陣子禁區大將葛瑞芬因傷至今仍在掛免戰牌，一哥保羅前陣子也受到傷勢影響，導致球隊苦吞6連敗。

而保羅近4場回歸後，球隊已拉出一波6連敗，此役更推進至7連勝，但壞消息是，保羅在此役第二節不慎弄傷左手大拇指，提前退場留下8分、3籃板與6助攻，經由X光檢查呈現陰性，代表沒有骨折，至於下場能否歸隊，仍有待觀察。

還好保羅的隊友不受影響，瑞狄克飆進5顆三分球，攻下20分；替補上陣的中鋒史沛茲則有23分、9籃板；D.喬丹則是全場8投7中，繳出19分、15籃板；頂替保羅出征的老將費爾頓則有15分、6助攻，與瑞佛斯的16分、5助攻，兩人共同肩負起球隊穿針引線的工作。