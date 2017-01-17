澳網》那裡跌到就從那裡爬起 西班牙「蠻牛」開胡

西班牙「蠻牛」開胡。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕坐擁14座大滿貫男單冠軍的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），總算於網壇年度四大滿貫率先登場的澳網重新奮起！這位人氣第9種子首輪談笑用兵，6：3、6：4、6：4解決了世界排名49的德國33歲老將馬耶爾（Florian Mayer），朝東山再起邁出第一步。

30歲的納達爾，近年飽受傷痛所苦，去年澳網首輪被大爆冷門一戰出局，更讓各界跌破眼鏡之餘，也不禁感嘆蠻牛老矣。所幸從那裡跌到，就從那裡爬起來，歷經休養調整再出發，這位左手持拍的前世界球王在新球季強勢出擊，不但一吐上回直落3提前打包的悶氣，更贏得澳網中央球場熱情球迷如雷喝采。

2009年曾在墨爾本公園封王的納達爾輕鬆開胡後，次輪（64強）即將強碰2006年亞軍、塞浦路斯悍將巴格達提斯（Marcos Baghdatis），勢必又有場硬仗。