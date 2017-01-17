中職》郭泓志若加入富邦 角色不再是終結者
2017/01/17 14:14
郭泓志（資料照）
〔記者徐正揚／高雄報導〕富邦悍將有意爭取郭泓志，如果順利簽下，總教練葉君璋的想法是，角色將從在統一獅時的終結者，轉為負責第7或第8局的投手。
葉君璋指出，郭泓志雖然右肩開刀，但不影響投球，如果加入富邦，將與黃勝雄、林羿豪構築牛棚最後防線，以第7或第8局為主，最多就投1局，實際情形要看過練習狀況才能決定。
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