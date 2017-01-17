中職》羅嘉仁復健期已過 但復出急不得

〔記者林宥辰／高雄報導〕富邦悍將投手羅嘉仁去年動右肩內視鏡手術整季報銷，近期球隊春訓，他則跟著練球，已經可以進行傳接球，但還不能投牛棚。羅嘉仁說，自己並不急著開季就上陣，等狀況完全許可再復出。

羅嘉仁說，目前復健期已經過了，秋訓時傳接球距離拉開到120公尺，但當時投完手有點痠，近期則保持傳接球一天、休息一天的節奏，休息時就練體能。手肘開刀加上復健，羅嘉仁已近兩年沒正式比賽，今年換簽新約的他說，去年整年沒成績，已做好被扣薪的心理準備。

羅嘉仁積極復健。（記者黃志源攝）

羅嘉仁積極復健。（記者黃志源攝）