中職》富邦開幕戰先發 羅力連續3年擔任
2017/01/17 14:21
富邦悍將上午持續在高雄燕巢棒球場春訓。（記者黃志源攝）
〔記者徐正揚／高雄報導〕春訓正式開訓才第2天，洋將都還沒來報到，富邦悍將的開幕戰先發投手已經決定，總教練葉君璋的想法與去年一樣：「就羅力啊，阿不然咧？」
葉君璋指出，羅力是去年球隊奪冠的重要關鍵，還拿下勝投王、防禦率王、最佳十人投手，既然球團已經續約，開幕戰先發當然不做第二人想，「人家是勝投王耶！」葉總說。
羅力自2015年回鍋中職後，今年將是他連續3年在球隊開季首戰擔任先發投手，連同Lamigo桃猿時期是第4次。
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