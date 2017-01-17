澳網》最嗆尬最辣 謝淑薇vs.齊布可娃拚32強

齊布可娃。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕最嗆尬上最辣！無懼爭議、特立獨行的謝淑薇，澳網女單次輪即將遭遇2016年WTA hotties百大性感排行榜首的斯洛伐克第6種子齊布可娃（Dominika Cibulkova）！屆時小薇得有水準以上演出，才能回報3年前吉隆坡輸球之仇，同時爆冷殺進32強。

齊布可娃身高僅161公分，臨場以小搏大、鬥志懾人，去年底新加坡年終總決賽爆冷封后而一戰成名。芳齡27、已為人妻的齊布可娃，也從不吝展露魔鬼身材，除了拍過全裸寫真，去年底更登上《FOR MAN》雜誌封面，火辣造型足讓各國球迷狂噴鼻血，人氣暴漲之餘，非官方性質的WTA hotties性感榜也從前一年的第10三級跳，硬是壓倒俄國大美女莎拉波娃（Maria Sharapova），首度竄升至第1名。

已滿31歲的謝淑薇，曾在2014年與齊布可娃交手，當時吉隆坡女單16強以1：6、2：6落敗，如何一雪前恥力抗「最火辣」的種子勁敵？答案很快揭曉。