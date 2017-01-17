NBA》老強森逆轉三分彈 爵士氣走太陽

海沃德拿下17分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕猶他爵士隊老將J.強森（Joe Johnson）拿下15分，其中有10分集中在第四節，包含一顆終場前49.8秒的逆轉三分彈，爵士最終以106:101擊敗鳳凰城太陽隊。

第四節太陽隊華倫（TJ Warren）抄截成功並快攻灌籃，太陽隊取得101:99的兩分領先，然而爵士隊馬上展開反擊，比賽最後的7分全部由爵士拿下。

爵士隊戈貝爾（Rudy Gobert）繳出18分17籃板的「雙十」成績。海沃德（Gordan Hayward）及希爾（George Hill）各攻下17分。太陽隊布雷德索（Eric Bledsoe）繳出31分9籃板9助攻的「準」大三元成績。近期手感火燙的布克（Devin Booker）則拿下25分。

太陽隊王牌布雷德索雖然在上半場就有18分5籃板5助攻的全能演出，並帶領球隊在中場以53比47領先，但是此役太陽隊的先發中鋒「拳王」錢德勒（Tyson Chandler）缺陣，也讓爵士隊的戈貝爾在禁區取得大幅優勢。

最後射入關鍵三分的J.強森表示:「雖然那次出手並不理想，但我知道那時非出手不可，很幸運能把球成功投進。」