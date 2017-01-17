SBL》明星賽週六開打 周儀翔放話挑戰「印度姚明」
2017/01/17 15:12
周儀翔獲得球迷票選明星賽人氣王。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔記者卓佳萍／板橋報導〕第14季SBL明星賽週六於新莊體育館登場，紅隊、白隊今天下午在板橋體育館練球，傷癒歸隊的後衛蔣淯安蓄勢待發，白隊的他透露，想秀一下扣籃。
蔣淯安上季明星賽被洋將「抱」起來完成扣籃，這一次他不想人助，想自助完成，「最近腳傷好多了，想試試看灌籃，但必須要天時地利人和，如果前面有人防守，我就不會硬上。」
明星賽「人氣王」周儀翔領銜白隊，他表示，隊友都在紅隊，感覺有點奇怪，也期待會有不同火花，「可能想挑戰在布拉頭上灌籃吧，但布拉回我不可能！」
白隊以後衛居多，林書緯連續兩屆入選，他表示，會想要秀一下，但還沒認真想過什麼花招，灌籃會想試試看。
兩隊名單如下
紅隊：布拉、張智峰、施顏宗、呂濟而（達欣）、周伯勳、呂奇旻、朱億宗（台啤）、李恩、林郅為、李維哲（臺銀）、呂政儒、賀夫（裕隆）。
白隊：洪志善、宋宇軒、林書緯、蔡文誠（富邦）、蔣淯安、黃聰翰、于煥亞（台啤）、戴維斯、林金榜（璞園）、菲爾普斯、簡偉儒（金酒）、周儀翔（達欣）。
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