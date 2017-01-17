SBL》灌籃大賽全本土 「飛魚」累翻回絕邀約
2017/01/17 15:29
明星白隊菲爾普斯。（記者林正堃攝）
〔記者卓佳萍／板橋報導〕SBL明星賽灌籃大賽秀味十足，總能引起球迷共鳴，但SBL連兩屆都是純本土陣容，金酒洋將「飛魚」菲爾普斯則婉拒邀約，他表示，每場比賽幾乎打滿，消耗不少體力，明星賽他只想好好放鬆，「看到我投三分球也不要太驚訝。」
灌籃大賽名單為璞園王律智、台啤黃聰翰、台銀郭少傑、富邦包提傑。
明星賽白隊的菲爾普斯表示，例行賽每場幾乎快打滿40分鐘，真的很累，如果是現在還在季初，他可能會答應，「助教之前問我要不要參加灌籃大賽，我說不可能，太累了！」他過去在墨西哥打球時，曾四度入選明星賽。
相關新聞
- SBL》助隊扳倒龍頭達欣 B.戴維斯榮登單週最佳球員
- SBL》明星賽週六開打 周儀翔放話挑戰「印度姚明」
- SBL》達欣穩坐龍頭 3隊搶當大老二
- SBL》金酒、台銀殊死戰 拒當淘汰郎
- SBL》達欣訓練營 黃鎮擔綱總教練
推薦新聞
-
中職》前興農洋投麥克客座指導 對兩年輕投手印象深2017/01/17 16:28
-
澳網》最嗆尬最辣 謝淑薇vs.齊布可娃拚32強2017/01/17 14:26
-
中職》富邦開幕戰先發 羅力連續3年擔任2017/01/17 14:21
-
中職》郭泓志若加入富邦 角色不再是終結者2017/01/17 14:14
-
澳網》那裡跌到就從那裡爬起 西班牙「蠻牛」開胡2017/01/17 14:03