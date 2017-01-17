SBL》灌籃大賽全本土 「飛魚」累翻回絕邀約

明星白隊菲爾普斯。（記者林正堃攝）



〔記者卓佳萍／板橋報導〕SBL明星賽灌籃大賽秀味十足，總能引起球迷共鳴，但SBL連兩屆都是純本土陣容，金酒洋將「飛魚」菲爾普斯則婉拒邀約，他表示，每場比賽幾乎打滿，消耗不少體力，明星賽他只想好好放鬆，「看到我投三分球也不要太驚訝。」

灌籃大賽名單為璞園王律智、台啤黃聰翰、台銀郭少傑、富邦包提傑。

明星賽白隊的菲爾普斯表示，例行賽每場幾乎快打滿40分鐘，真的很累，如果是現在還在季初，他可能會答應，「助教之前問我要不要參加灌籃大賽，我說不可能，太累了！」他過去在墨西哥打球時，曾四度入選明星賽。